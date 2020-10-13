13 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu, 13 Ekim Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 13 Ekim Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 13 Ekim Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 13 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 13 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu.

13 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 114.992 test yapıldığı ve 1.632 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 62 kişi hayatını kaybetti ve 1.314 kişi iyileşti.

13 Ekim Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

13 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 338.779 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.957'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.416 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 296.972 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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