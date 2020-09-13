13 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 13 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

13 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

13 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 96.097 test yapıldığı ve 1.527 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 57 kişi hayatını kaybetti ve 1.102 kişi iyileşti.

13 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

13 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 291.162 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.056'ya yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.267 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 258.833 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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