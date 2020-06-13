13 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 13 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 13 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

13 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada son 24 saatte 45.092 test yapıldığı ve 1.459 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 14 kişi hayatını kaybetti ve 985 kişi iyileşti.

13 Haziran Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

13 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 176.677 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.792'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 684, toplam entübe hasta sayısının ise 284 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 150.087 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."

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