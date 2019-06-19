13 Milyar Yıl Önce Gerçekleşen Bir Galaksi Birleşimi Gözlemlendi

Gökbilimciler son zamanlarda birleşen iki galaksi keşfettiler; ancak Dünya ile gözlemlenen olay arasındaki mesafeden dolayı, bu birleşmenin 13 milyar yıl önce gerçekleştiği ortaya çıktı.

B14-65666'nın bir zamanlar sadece bir yıldız bloğu olduğu düşünülüyordu, ancak Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni gözlemler, B14-65666'nın aslında birleşen iki galaksinin sonucu olduğunu gösteren kanıtlar ortaya koydu.

Takuya Hashimoto liderliğindeki ekip, bir araya giren iki galaksinin bilinen en eski örneği olduğunu ispatlamak için Şili'nin kuzeyinde Atacama Çölü'nde yüksek bir platoda bulunan astronomik interferometre özellikli radyo teleskopları Atacama Large Millimeter Array (ALMA) sayesinde yeni veriler kullandı.

Gökbilimciler, birleşen galaksilerin toplam kütlesinin, güneşimizin 770 milyon katı olduğunu söylüyor.

Peki, tam 13 milyar yıl önce gerçekleşen bir olayı asıl oluyorda yeni gözlemliyoruz? Güneş’ten gelen ışınlar, Dünyamıza ulaşana kadar belli bir mesafe kat ediyorlar. Güneş’ten çıkan ışık ışınları yaklaşık olarak 8 dakikada bize ulaşıyor. Fakat uzayda zaman kavramı hız veya konuma göre tamamen farklılık gösteriyor. Kısacası dünyamıza gelen ilk güneş ışını aslında 8 dakikalık bir geçmişe sahip oluyor. Bu da milyarlarca yıl önce gerçekleşen olayların, neden bize şimdi ulaştığını açıklıyor.



