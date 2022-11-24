13 Yaş Altındaki Çocuklara Twitch Kullanımı Yasaklandı!

Twitch, platformunda çocuklara yönelik istismarları azaltmak ve güvenliklerini sağlamak için bir dizi güncelleme yayınladı.

Şirket bir blog gönderisinde, 13 yaşın altındaki çocukların Twitch'e erişememesini ve bu çocukları istismar etmeye çalışanların veya platformda herhangi bir taciz içerikli davranış sergileyenlerin yakalanmasını sağlamak için bir dizi yeni politikayı duyurdu.

Şirket, platforma erişimi olmaması gereken çocukları platformdan uzak tutmak için kullanıcıları kalıcı olarak ekleyecek. 13 yaşın altındaki çocukları tespit etmek adına şirket, telefonla doğrulama gereksinimleri getirecek ve denetleme teknolojisini geliştirecek.

Cep Telefonu Doğrulaması Zorunlu Hale Geliyor

Tüm bu yeni politika değişiklikleri kısa süre içerisinde platformda aktif hâle gelecek ve ayrıca şirket güvenlik açısından daha fazlası üzerinde çalışacaklarını taahhüt ediyor. Twitch'in yeni politika değişikliklerini açıkladığı blog gönderisine buradan ulaşabilirsiniz.

Twitch, içerik denetleme ve güvenlik sorunlarına ek olarak, platformda yayıncılara ödediği tutardaki değişiklikler nedeniyle de eleştirilerin hedefi oldu. YouTube, TikTok ile YouTube Shorts özelliğini kullanarak savaşmaya çalışırken, yayın endüstrisindeki pazar payını artırmak isteyen bir video şirketi tarafından ateş altında kalacak bir sonraki platform Twitch olabilir.