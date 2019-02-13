13 Yaşındaki YouTuber, ASMR Videolarıyla Günde 1000 Dolar Kazanıyor

Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi ya da kısaca ASMR, cam sesi, kağıt sesi veya fısıltı gibi yumuşak tondaki seslerle, dinleyicide karıncalanma ve gevşeme etkisini tetikleyen bir olguyu ifade ediyor.

Bu tür içerikler, yaklaşık 45 milyon ASMR videosuna ev sahipliği yapan YouTube’da önemli bir altkültür oldu. Amerikalı rapçi Cardi B dahi kendi ASMR videolarını çekmeye başladı. Son olarak dünyaca ünlü bira markası Michelob Light, Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’da ASMR temalı bir reklam yayınlamıştı.

Fakat bu altkültürün farklı bir boyutu daha var. Çocuklar kendi ASMR videolarını yapıyorlar ve bu yolla çok iyi paralar kazanıyorlar. 13 yaşındaki Makenna Kelly, bu çocuklardan bir tanesi. YouTube’da 1.3 milyon abonesi bulunan Makenna, son dönemin en gözde içerik üreticileri arasında yer alıyor.

YouTube istatistik izleme hizmeti SocialBlade, Makenna’nın “Life With MaK” adlı kanalının günde yaklaşık 1.000 dolarlık reklam geliri elde ettiğini tahmin ediyor. Bu da onu, 2.2 milyon aboneyle ASMR alanının en büyük ismi olan Taylor Darling ile aynı seviyeye getiriyor. 21 yaşındaki Amerikalı YouTuber’ın “ASMR Darling” kanalı, günde yaklaşık 1.000 dolar kazanıyor.

Makenna, YouTube’dan elde ettiği gelir dışında, izleyicilerin özel istekler için ödeme yapmalarını da sağlıyor. Örneğin; Makenna’ya büyük bir bal peteğini çiğnediği 10 dakikalık videosu için PayPal üzerinden 50 dolar ödenmiş.

Fakat bu durum, çocukların çevrimiçi dünyadan korunmasında bazı zorluklar doğuruyor. Zira, “çocuk” ve “ASMR” kelimeleri basit bir arama olduğu için bu kanalları bulmak oldukça kolay.

YouTube, çocukları güvende tutmanın öncelikli olduğunu söylüyor. Platformun çocuk güvenliği politikası yöneticisi Claire Lilley, teknolojinin gençlerin kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmeleri ve faydalı bilgilere erişmeleri için harika fırsatlar sunduğuna inandıklarını; ancak genç yaratıcıları korumak ve ortaya çıkan trendlerin çocuklar üzerindeki potansiyel etkilerini göz önünde bulundurma konusunda sorumlulukları olduğunu belirtti.

Daha samimi veya uygunsuz davranışlarda bulunan küçüklerin yer aldığı ASMR videoları konusunda uzmanlarla çalıştıklarını söyleyen Lilley, önceliklerinin çocukların güvenliği olduğunu ifade etti.