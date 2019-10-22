130,000 Dolar için Yüzünüzü Robota Verir Miydiniz?

Yabancı bir şirket, yüzünü robotun yüzü olarak lisanlandıracak kişiye 130,000 dolar verecek.

Yüzünüzü lisanslama konusunda sorununuz yoksa robot ikiziniz ile tanışın.

Yüzünüzü Robot ile Paylaşın 130,000 Dolar Alın

"Kibar ve arkadaş canlısı" bir yüzünüz mü var? Makineleşmiş ikizlere karşı herhangi bir sorununuz da yoksa, 130,000 dolar daha zengin olabilirsiniz. Geomiq isimli İngiliz mühendislik ve üretim firması "en son teknolojiye sahip insansı robot" ile yüzünü paylaşmak isteyen kişiler için çağrı yaptı.

Proje ile ilgili bir blog yazısı hazırlayan ve paylaşan şirket, "Robot üretime girdikten sonra robotun gerçek yüzü olacak" ve "nazik ve arkadaşça gözüken" bir yüz aradığını belirtti. Ancak bu robot yüzünün dünya çapında dağıtılacak potansiyel binlerce robotta kullanılacağı da belirtiliyor.

Robot hattının beş yıldır çalışmalarda bulunduğunu ve yaşlılar için bir arkadaş görevi göreceğini açıklayan şirket, projenin özel olarak finanse edildiğini vurguladı.

Kısıtlama Yok

Yayınlanan blogta herhangi bir yaş ve cinsiyet parametresi bulunmuyor. Yalnızca yüzlerini e-posta yolu ile gönderecek olan katılımcılardan birisi, seçildiği durumda 130,000 dolar ödeme alacak. Bu noktada yetersiz bilgilerin bulunduğunu ve seçilen kişinin merak edilen tüm detaylara kavuşacağını da belirtelim.