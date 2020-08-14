14 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 14 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 14 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 14 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 14 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

14 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 70.192 test yapıldığı ve 1.226 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 22 kişi hayatını kaybetti ve 923 kişi iyileşti.

14 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

14 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 246.861 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.934'ye yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 656 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 228.980 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir AİLE demek."

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kgUN3jT4JN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

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