14 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 14 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

14 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

14 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 112.563 test yapıldığı ve 1.716 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 63 kişi hayatını kaybetti ve 1.225 kişi iyileşti.

14 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

14 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 292.878 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.119'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.301 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 260.058 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.