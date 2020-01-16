1.4 Milyon Abonesi Olan YouTube Kanalı 2019'da Ne Kadar Kazandı?

YouTube üzerinde içerikler üreten Amerikalı Shelby Church, 2019 yılı boyunca sadece reklam gelirlerinden elde ettiği kazancı takipçileri ile paylaştı. Ünlü YouTuber, kazancının 140 bin dolar seviyelerinde olduğunu söyledi ve çok ince detaylar paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, yılın belirli bölümlerinde her vatandaşından vergi beyanı istiyor. Vergi beyanlarında ise sizden neredeyse harcadığınız her kuruşun beyanını vermeniz istiyor. Vergi beyanı döneminde YouTube kazancını toplam olarak ele alan Shelby Church, bu durumu takipçileriyle paylaşmak istediğini dile getirdi.

YouTube üzerinde içerik üretenlerin ana gelir kaynaklarının başında reklamlı içerikler ya da sponsorluk anlaşmalarının geldiğini hatırlatan Church, buna rağmen reklam gelirlerinin de önemli derecede pay sahibi olduğunu hatırlattı.

Sponsorluk anlaşmalarından gelen kazancını açıklamasının sözleşmeler uyarınca açıklamasının mümkün olmadığını aktaran Shelby Church, buna rağmen YouTube gelirini göstermekten çekinmedi.

2019 yılı boyunca toplamda 140 bin dolar YouTube reklam geliri elde ettiğini aktaran ünlü isim, bunun 2018 yılına göre iki kat artığını da sözlerine ekledi.

YouTube'ta izleme başına ne kadar kazanılıyor

Sadece toplam gelirini de paylaşmayan Church, ayrıca izleme başına kazandığı paraya dair de bilgiler verdi. YouTuber'a göre; 10 dakikadan uzun videoların her 1,000 izlenmesinde 5 dolar, 10 dakikadan kısa videoların her 1,000 izlemesinde ise 2 dolar kazandı.

Ayrıca elde edilen görüntüleme başı miktarlardan elde edilen gelirin yarısının direkt olarak YouTube'a gittiğini de hatırlatan Shelby Church, vergilerin de düşülmesinin ardından 1,000 izleme başına kazanılan paranın çok düşük olduğunu anlattı.

Videodaki konunun da kazanca direkt etki ettiğini söyleyen YouTuber, Amazon üzerine hazırladığı bir videonun, görüntüleme başına en çok para kazandıran videosu olduğunun altını çizdi. 1.8 milyon izlenen Amazon videosundan toplam gelirinin ise 30 bin dolar seviyesine çıktığını kaydetti.