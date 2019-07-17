1.4 Milyon Kişi Uzaylıları Görmek için 51. Bölge'yi Basacak

ABD'de uzaylıların tutulduğu öne sürülen 51. Bölge'ye Facebook üzerinden baskın yapılacağına dair bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlik Amerikan Hava Kuvvetleri'ni kaygılandırdı.

Milyonlarca Kişi 51. Bölgeye Gidebilir!

Facebook üzerinden oluşturulan etkinliğe 1,4 milyon kişi katılacağım olarak, 1,1 milyon kişi de katılmayı düşünüyorum olarak işaretledi. Amerika Hava Kuvvetleri, insanlara çölün ortasında bulunan "Area 51" üssünden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada 51. Bölge'ye girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu vurguladı ve "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" dedi.

51. Bölge'nin çevresindeki yasak bölge tabelalarında üsse girmeye çalışanlara karşı güç kullanılabileceği uyarısının yer aldığı belirtilmekte. Uzaylıları görmek için yapılan baskın çağrısında "Biz onların mermilerinden daha hızlı koşarız" denilmekte.

Jackson Barnes isimli bir kullanıcı Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda "Merhaba Amerikan Hükümeti. Bu bir şakadır ve planımı hayata geçirmeyi düşünmüyorum. Sadece beğeni almak için yaptım. İnsanlar gerçekten üsse hücum etmeye karar verirse sorumlu ben değilim" dedi.

51. Bölge'de uzaylıların ve düşürülen UFO'ların tutulduğu öne sürülmekte. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce milyonlarca kişi 51. Bölge'ye akın eder mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!