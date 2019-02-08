14 Şubat Sevgililer Gününde Hackerlara Yem Olmayın

İnternet kullanıcıları için özel sayılan her gün, hackerlar için de yeni bir dolandırıcılık avına dönüşebiliyor. Konu hakkında kullanıcıları uyaran ESET, sevgililer gününde ilgi çekici mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Siber suçluların mail, sosyal medya veya SMS yoluyla bilgisayarlarınıza veya mobil cihazlarınıza ulaşabileceklerini söyleyen güvenlik şirketi ESET, virüs bulaştırılmış kutlama kartları, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren linklerin büyük yem olduğunu belirtti. Bu şekilde kullanıcıları kendi ağına çekebilen hackerlar, özel teklifler ile saldırıda bulunabiliyor.

Ayrıca son yıllarda BlackHat SEO olarak tanımlanan yeni bir hack yöntemi sayesinde “sevgililer günü” ile ilgili kelime aramalarında Google gibi arama motorlarında üst sıralara çıkabiliyorlar. Bu sayede sevgilisine hediye almak isteyen kullanıcılardan tutun da film izlemek isteyen kişilere kadar geniş bir kitleyi yem haline getiren hackerlar, birçok farklı yöntem kullanabiliyor.

Hackerlara Karşı Ne Yapılmalı?

Hackerların her zaman kullanımda olan uygulamaların erişimlerine gizli girişler yerleştirerek özel bilgileri çalabildiklerini söyleyen ESET, telefonda uygulamalara izin verirken hangi bilgilerinize erişmek istendiğine dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu tarz hack yöntemlerinden kurtulmak için güncel güvenlik yazılımlarının kullanılmasını öneren şirket, internette iki defa düşünerek hamle atılması gerektiğini belirtti.