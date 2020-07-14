14 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 14 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

14 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 14 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 14 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

14 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 43.231 test yapıldığı ve 992 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 20 kişi hayatını kaybetti ve 1.049 kişi iyileşti.

14 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

14 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 214.993 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.402'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.204 toplam entübe hasta sayısının ise 396 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 196.720 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."

TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SmeQuZYarl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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