14 Yaşındaki PlayStation 3 Yazılım Güncellemesi Aldı

Sony tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve satışa sunulan PS5 ile birlikte, PS4 modellerinin arka plana düşmeye başladığına tanıklık etmiştik. Tüm bu karmaşaya rağmen on dört yaşındaki PlayStation 3 yazılım güncellemesi alarak hala buralarda olduğunun mesajını verdi.

PS3 Yazılım Güncellemesi ile Neler Değişti?

PS3 için yayınlanan 4.88 sürüm numaralı yazılım güncellemesi, aşağı yukarı 200 MB dosya boyutuna sahip. Konsolun Kasım 2006 tarihinden bu yana almış olduğu altmışıncı güncelleme olan 4.88 güncellemesi, temel olarak performans artışına odaklanmakla yetiniyor.

Sony, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamalarda PS3 ve PS Vita kullanıcılarının kullanmakta olduğu dijital mağazaları kalıcı bir şekilde kapatacağını duyurmuştu ancak aldığı yoğun ve şiddetli tepkilerden sonra, attığı bu adımdan vazgeçme kararı aldı.

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital ile birlikte PlayStation 4 modellerinin dahi arka plana düştüğü şu günlerde, PlayStation 3 kullanıcıları için sunulan bu güncellemenin memnun ve tatmin edici bir gelişme olduğunu oldukça rahat bir şekilde söyleyebiliriz.

Peki siz şirketin yayınladığı bu yazılım güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketlerin bu denli uzun yazılım destekleri sunması kullanıcılar adına memnun edici bir durum mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.

PS5 Özellikleri Neler?