144 MP Kameralı İlk Akıllı Telefon Xiaomi'den Geliyor

Samsung'un geçen yıl geliştirdiği 108MP ISOCELL Bright HMX görüntü sensörünü, 150MP olacak şekilde geliştirmek üzere çalışmalara başladığını duyurmasının hemen ardından Xiaomi firmasının daha önce hiç duyulmamış Mi CC10 Pro ve Mi 10S Pro modelleriyle ilgili söylentiler başladı.

Sudhansu adlı kullanıcı Twitter hesabında Xiaomi'nin 144 megapixsel çözünürlüğe sahip bir telefon üzerine çalışmalar gerçekleştirdiğini paylaştı. 144 megapixsel çözünürlüğe sahip ilk akıllı cep telefonunun Mi CC10 Pro ismiyle ya da Mi 10S Pro ismiyle piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro