145 Bin Çekirdekli Bilgisayar Çalışmaya Hazır

Hewlett Packard Enterprise ya da herkesin bildiği ismiyle HP, yeni süper bilgisayarında 2,600 ARM işlemci kullanarak, bugüne kadar üretilmiş ARM tabanlı en güçlü bilgisayarı ortaya çıkarmayı başardı. Astra olarak adlandırılan bilgisayarın, 145 bin çekirdek içerdiği söylendi.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) tarafından çeşitli simülasyonlar yapılmak üzere ısmarlanan süper bilgisayarın, NVIDIA’nın paralel bilgi işlem grafik kartlarıyla güçlendirilmiş mini süper bilgisayarlarına alternatif oluşturacağı ve Astra sisteminin 145 binden fazla çekirdeğiyle birlikte yeni ARM teknolojisi kullanacağı ifade edildi.

Astra’nın kendine benzer diğer süper bilgisayarlara göre yüzde 33 daha fazla hızlı olduğu kaydedilirken, 2.3 petaflop performans gösterebileceği belirtildi. Sistemin rakiplerine göre çok daha hızlı çalışmasının ana sebebinin bellek performansı olduğu, böylece tipik süper bilgisayarlara verilen yüksek performanslı bilgi işlem görevleri yerine temel odak noktasının çok miktarda veriyi ele almadı olduğu vurgulandı.

Astra sistemi aslında ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkmıştı. HPE’nin bellek odaklı bilgisayar girişimlerinin parçası olarak tanıtılan Astra, binlerce işlemcinin her birinin büyük bellek havuzuna erişebildiği bir sistem olarak tasarlanmıştı. Fikirlerini hayata geçiren HPE, bilgi aktarımındaki gecikmeyi azaltmak yoluyla daha fazla bilgi işlenmesinin önünü açabileceğini söylemişti.