146 inç MikroLED ve Modüler: Samsung The Wall İle Tanışın

CES 2018'de Samsung tanıttığı The Wall Modüler televizyonu ile dikkatleri üzerine çekti. Televizyonun büyüklüğü tamı tamına 146 İnç. Bu da demek oluyor ki bu televizyonu satın alırsanız, asacağınız duvar ile vedalaşın!

MicroLED ile Tanışın!

Samsung, The Wall MicroLED teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji gerçekten hayranlık uyandırıcı. OLED teknolojisine benzer bir mantıkla çalışsa da aslında her bir mikroskobik LED kendi kendisini aydınlatıyor. Bu sayede çok daha gerçekçi renkler ve derin siyahlar bizlerle buluşabiliyor.

CES 2018'de deneyimleme imkanı bulduğum bu televizyon, evinizdeki televizyon deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı başarmış. Televizyonda yok denilebilecek kadar ince bir çerçeve kullanılıyor ve çok ilginç özellikler bu televizyonda mevcut.

Haberin başında bahsettiğim modüler tasarım oldukça değişik bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Bu özellik sayesinde televizyon ekranının bir kısmını normal görüntüler için kullanabilirken kalan boşluklara istediğimizi yerleştirebiliyoruz.

Örnek vermem gerekirse şöyle hayal edin; televizyonun bir kısmında video oynarken diğer kısmına Everest dağının görüntüsünü yerleştirebilirsiniz.