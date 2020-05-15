15-20 Yaş Arası Gençler Sokakla Buluştu

Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 ile 20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Gençlere bugün saat 11:00 ile 15:00 arasında dışarı çıkmaları için izin verildi. Gençler saat 11:00'da sokakla buluştu.

Gençler 42 Gün Sonra Sokağa Çıktı

15-20 yaş arasındaki gençler, saat 11.00 ve 15.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takmak şartıyla sokaklara ve caddelere çıktı.

Gençler, evde çok sıkıldıklarını ve dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. İzinin başlamasının ardından İstanbul'da yaşayan gençler İstiklal Caddes'ine gitti. Kimi gençler sahile müzik dinleyerek yürüyüş yaptı. Kimileri ise arkadaşları ile sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etti.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

14 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 144.749 oldu. Toplam can kaybı ise 4.007'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, toplam iyileşen hasta sayısı ise 104.030 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 508 olduğu duyuruldu.