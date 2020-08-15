15 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 15 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

15 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 15 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 15 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

15 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 67.214 test yapıldığı ve 1.256 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 21 kişi hayatını kaybetti ve 991 kişi iyileşti.

15 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

15 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 248.117 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.955'ye yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 668 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 229.972 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/g4r2arEtJU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020

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