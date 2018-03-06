15 Bin Dolarınız Varsa iPhone Kilidi Kırdırabilirsiniz

Geçtiğimiz günlerde İsrail merkezli Cellebrite, iPhone'lardaki kilidin kırılabileceğini ve şifre korumasına rağmen verilerin alınabileceğini doğrulamıştı. Bugün ise Grayshift şirketi, bunu 15 bin veya 30 bin dolar karşılığında yapabileceklerini dile getirdi.

Bir Amerikan markası olan Grayshift, geliştirdikleri bir sistem sayesinde iki farklı ödeme yoluyla iPhone kilidini kırabileceklerini ve cihaz içerisindeki tüm bilgilere erişim sağlayabileceklerini açıkladı. İlk olarak 15 bin dolar karşılığında kullanıcıya 300 deneme hakkı veren GrayKey yazılımının, bir ihtimal çerçevesinde başarılı olamayacağı söyleniyor. 30 bin dolarlık ödemede ise kullanıcının sınırsız deneme hakkına sahip olduğu ve bu anlamda kilidin mutlaka kaldırılabileceği ifade ediliyor.

GrayKey olarak adlandırılan yazılımın hangi modellerde ve hangi iOS sürümlerinde çalıştığı paylaşılmadı. Sadece “iOS 11.XX numaralı sürümdeki açığı kullanıyoruz” şeklinde konuşan ABDli şirket, bu sürümü net olarak belirtmeyerek Apple'ın güvenlik önlemleri almasını engellemeyi planlıyor. Yani bu anlamda Grayshift ile Apple arasında hafiften bir kızışma başlayacak gibi gözüküyor.

Ayrıca bu kilit kaldırma işlemi için cihaza fiziksel erişim sağlamak isteyen Grayshift, kilidin uzaktan kırılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Ancak yine de bu hareketin sadece bir reklam çalışması olabileceğini ve Grayshift'in de dikkat çekmeye çalışabilecek bir firma olma ihtimalinin olduğunu unutmamak gerekiyor.