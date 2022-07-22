15 Dakikadan Kısa Instagram Videoları Artık Reels'e Dönüşüyor

Instagram bugün 15 dakikadan kısa yeni video gönderilerinin artık Reels olarak paylaşılacağını duyurdu. Bu değişiklikten önce yayınlanan videolar video olarak kalacak ve Reels olmayacak. Şirketin bu değişikliği birkaç hafta önce test etmeye başladığını sizlere duyurmuştuk ve bugün yapılan açıklamayla özellik artık resmileşti önümüzdeki haftalarda kalıcı hâle geliyor.

Instagram, değişikliğin Instagram'ın daha sürükleyici ve tam ekran bir deneyim sunma çabalarının bir parçası olduğunu söylüyor. Şirket ayrıca uygulamadaki tüm videolar için tek bir ana sayfa oluşturmak amacıyla kullanıcı profillerindeki video ve Reels sekmelerini tek bir yerde birleştiriyor.

Bu değişiklikle birlikte hesabınız herkese açıksa ve Reels'e dönüşen bir video yayınlarsanız, herkes Reels'inizi keşfedebilir ve kendi Reels'inizi oluşturmak için yayınladığınız videodaki orijinal sesi kullanabilir. Hesabınız gizli olarak ayarlanmışsa Reels'iniz yalnızca takipçileriniz tarafından görülebilir. Dilerseniz hesap ayarlarınızdan insanların Reels'lerinizi kullanmasını engelleyebileceksiniz.

Tabii tüm videoların Reels'e dönüşmesi bazı zorluklar doğurabileceğinden, değişikliğin bazı kullanıcıları üzmesi de muhtemel. Örneğin artık yatay videolar tamamı Reels'e dönüşeceği için istenen şekilde görüntülenemeyebilir.

Instagram Reels Oluşturmayı Daha da Kolaylaştıracak

Bu değişikliğe ek olarak Instagram, kullanıcıların Reels oluşturması ve paylaşması için yeni yollar sunduğunu da duyurdu. Sosyal medya devi, kullanıcıların aynı anda içeriği ve tepkilerini kaydetmesine olanak tanıyan yeni bir "ikili" özellik sunuyor. Instagram kamerasındaki Dual özelliğini kullanarak başka bir bakış açısı paylaşmak için telefonunuzun ön ve arka kameralarını aynı anda kullanarak kayıt gerçekleştirebileceksiniz.

2022 yılının ilk çeyreğinde şirket, Reels'in artık insanların Instagram'da harcadığı zamanın %20'sinden fazlasını oluşturduğunu açıkladı. Bu nedenle Instagram'ın video gönderilerini tamamen değiştirerek Reels'i daha da genişletmek istemesi şaşırtıcı değil.

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