15 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 15 Kasım Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 15 Kasım Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 15 Kasım Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu.

15 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 142.496 test yapıldığı ve 3.223 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 89 kişi hayatını kaybetti ve 2.561 kişi iyileşti.

15 Kasım Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

15 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 414.278 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.507'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 3.439 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 353.663 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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