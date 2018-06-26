15 Milyon Dolarlık Turnuvada Hile Yaparken Yakalandı

Dünyanın en iyi Dota 2 takımlarının katıldığı ve toplamda 15 milyon dolar ödülün dağıtılacağı The International 2018 isimli turnuvada büyük bir skandal yaşandı. Peru’dan turnuvaya katılan takımda mücadele eden Atún takma isimli oyuncunun, hile yaptığı ortaya çıkarıldı.

Bugüne kadar eSpor dünyasında profesyonel arenada birçok hile girişimi ortaya çıkarılmış ve insanlar bu seviyede böylesine girişimlerin yaşanmış olmasına oldukça şaşırmışlardı. Maç ayarlamadan çeşitli yazılımlar kullanmaya kadar uzanan hile olaylarınaysa bir yenisi daha eklendi. Dota 2’nin en büyük turnuvası The International’a katılan Peru takımının Atún isimli oyuncusunun, turnuvada izin verilmeyen bir fare ve fare yazılımı kullandığı tespit edildi.

Turnuvaya Razer Synapse 3 ile katılan ve mouse’a turnuva öncesinde çeşitli komutları aynı anda yapabilecek çeşitli macro komutlar yükleyen oyuncu, aynı anda hareket ettirmenin mümkün olmadığı birden fazla karakteri aynı anda hareket ettirmesiyle hakemlere yakalandı. Takım, oyuncularının herhangi bir yazılım kullanmadığını iddia ederken, yapılan hareketin mouse’un bir özelliği olduğunu dile getirdi.

Takımın savunmasına rağmen böyle mouse’ların turnuvada kullanılmasının yasak olması sebebiyle Preulu takımın diskalifiye edildiği duyuruldu. Yaşanan o anların görüntüleriyse yukarıdaki gibi oldu.