15 Ocak 2021 İkinci Normalleşme Dönemi Mi Olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de kafeler yalnızca paket servis hizmeti veriyor. Restoranlar da aynı şekilde paket servis hizmeti vermek suretiyle çalışmaya devam edebiliyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor? Peki alınan tedbirler ne zaman kaldırılacak? Normalleşme dönemi ne zaman?

15 Ocak 2021 İkinci Normalleşme Dönemi İddiası: Yasaklar Ne Zaman Kalkacak?

15 Ocak 2021 tarihinde ikinci normalleşme dönemine geçiş yapılacağı söylentileri bulunuyor. 15 Ocak'ta restoran ve kafelerin açılacağı yönünde iddialar mevcut. Hürriyet Gazetesi yazarı Orkun Ün, konuyla alakalı elde ettiği bilgileri okuyucular ile paylaştı. İddialarını birkaç kaynak üzerinden araştıran Orkun Ün, 15 Ocak tarihinde ikinci yeni normalin başlayacağını ifade ediyor.

Şu anda bu iddialar hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Orkun Ün, Cuma akşamı birkaç kaynağı ile telefonda konuştuğunu ve kaynağından "Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor." yanıtını aldığını aktarmakta.

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz.

Geçtiğimiz günlerde Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamaların ne zaman biteceği ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. İlhan yaptığı açıklamada kısıtlamaların ne zaman biteceği ile ilgili şu cümlelere yer vermişti:

Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır.

15 Şubat şu anda okulların açılması için bir öngörü olarak görünüyor; ama o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Sizce ikinci normalleşme ne zaman olmalı? 15 Ocak'ta kafeler ve restoranlar açılmalı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.