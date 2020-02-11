1,5 TB RAM Takılı Mac Pro, Google Chrome ile Başa Çıkmaya Çalıştı!

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Mac Pro yüksek fiyatı ile dikkatleri çekiyor. Nitekim ülkemizdeki başlangıç fiyatı da 42.999 TL civarında. Peki ekstra 200.000 TL daha ödeyip 1,5 TB RAM takılı bir Mac Pro alsanız, onun sınırlarını nasıl zorlardınız? Muhtemelen pek çok kişinin yaptığı gibi işlem testleri veya ağır performans uygulamalarını kullanırdınız.

Hayır, hepsini unutun.

Yapmanız gereken şey Google Chrome ile bir test yürütmek olabilir. Nitekim YouTuber Jonathan Morrison da bunu yaptı.

1,5 TB RAM ile doldurulmuş olan bir Mac Pro kaç tane tarayıcı sekmesi açabilir? Morrison'un keşfetmek istediği şey de tam olarak buydu. Yazdığı komut dosyası aracılığı ile teste başlayan Morrison, toplamda 6.000 sekme açmayı başardı. Üstelik bu sekmelerin boş sayfalar olmadığını, farklı internet sitelerini içerdiğini de vurgulayalım.

Tüm bu sekmelerin açılmasının ardından bellek kullanımı zirveye çıkıyor ve bu altı bin sekme, toplamda 1,49 TB bellek tüketiyor.

Burada dikkatleri çeken bir diğer detay ise Mac Pro'nun tüm bu sekmeler açıkken performansını kaybetmeden çalışmaya devam edebilmesi oldu. Nitekim ilk 5.000 sekme sırasında uygulamalar arası geçişler rahatça yapılabiliyordu. Hatta arka planda çalışan diğer uygulamalar ile başarılı bir çoklu görev işlemi yürüttüğü dahi söylenebilir.

Morrison, söz konusu deneyi Mozilla Firefox ya da Safari gibi başka tarayıcılar ile de yapmayı istediğini söyledi. Bu nedenle gelecekte ilginç karşılaştırma videolarını görmemiz mümkün. Sizleri daha fazla uzatmadan video ile baş başa bırakalım.