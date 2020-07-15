15 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 15 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

15 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 15 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 15 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

15 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 43.231 test yapıldığı ve 992 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 20 kişi hayatını kaybetti ve 1.049 kişi iyileşti.

15 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

15 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 214.993 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.402'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.204 toplam entübe hasta sayısının ise 396 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 196.720 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." dedi.

1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/MVjFYowWHF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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