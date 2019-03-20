1,5 Tonluk Meteorun Dünya'ya Çarptığı İki Ay Sonra Tespit Edilebildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), duyanları şaşkınlığa uğratan bir bilgi paylaştı. Kurum, yaptığı açıklama ile Aralık 2018 tarihinde Dünya’nın atmosferine yaklaşık 1,5 ton ağırlığına sahip dev bir meteorun çarptığını dile getirdi.

Meteorun Dünya’ya çarpması önemli bir bilgi gibi görünmemesine karşın, bu çarpışmanın herhangi bir uzay gözlem kurumu tarafından fark edilememiş olması, duyanları hem şaşırttı hem de korkuttu.

Bilim dünyası çarpışmayı aylar sonra fark ederken, çarpışmanın büyüklüğüne dair verilen bilgi, işin korkunç tarafını daha da artırdı. NASA tarafından yapılan açıklamada meteorun patlaması sırasında, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından salınan enerjinin 10 katı yüksek bir enerji ortaya çıktığı bilgisine yer verildi.

Son 30 yıl içinde türünün en büyük ikinci göktaşı çarpması olduğu açıklanan durum bilim dünyasında tartışmanın da fitilini ateşledi. Zira bilim dünyası meteor çarpmasını aylar sonra fark edebildi. NASA yetkilisi Lindley Johnson, BBC'ye açıklamasında bu boyutta bir ateş topunun her 100 yılda iki yada üç kez beklendiğini söyledi.