15 Yaşındaki Genç Yanlışlıkla Fenomen Oldu

Küçüklüğünden beri amatör olarak rap müziğine ilgi duyan Denizlili Yunus Emre Nalcı, yanlışlıkla Spotify fenomeni oldu. Nalcı'nın kendi yaptığı şarkı Future'un albümüne eklenince 2 günlüğüne ilgi odağı olmayı başardı.

Denizlili gurbetçi Yunus Emre Nalcı bir süre önce Future'un şarkısını Almanca'ya çevirdi ve yeniden seslendirdi. Yeniden hazırladığı şarkıyı Spotify'a yükleyen Nalcı, yaşanan karışıklık sonrasında kendi şarkısını Future'un albümünde olduğunu gördü.

Yaklaşık iki gün boyunca Future'un albümünde kendi yaptığı şarkısını bulunduran 15 yaşındaki genç, 20 milyona yakın takipçiye sahip olan Future hesabında fenomenliği yakaladı. Nalcı'nın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Şarkımı Spotify’a yükledim ancak bir karışıklık olmuş ve Future’ın profiline yüklenmiş. Arkadaşlar bana mesajlar attı ve şarkımın Future'un albümünde olduğunu söylediler. Hemen gazeteciler bana sosyal medyadan ulaşmaya başladı. Sonrasında problem Spotify tarafından düzeltildi. 2 günlüğüne de olsa ünlü oldum”

Konuya ilişkin gencin annesi Elvan Nalcı ise şaşkın olduğunu ve oğlunun iyi bir sanatçı olma yolunda şanslı olacağını söyledi. "İlk önce bu durumun şaka olduğunu sandık ama olmadığını öğrendik. Sistemsel bir yanlışlık nedeniyle oğlumun şarkısını milyonlar dinledi. Oğlumla gurur duyuyorum. Böyle güzel bir tesadüf olamazdı." diye konuştu.