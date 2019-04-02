15 Yaşındaki Gencin Göğsünde iPhone Patladı

Patlayan iPhone, Avustralya’nın Moreton Körfezi bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki genci yaraladı. Göğsünde patlayan telefon sebebiyle yaralanan genç, ülkenin gündemine oturdu.

Jay Watson isimli 15 yaşındaki genç, geçtiğimiz gün kendi odasında iPhone’un bataryasıyla oynuyordu ve telefonun içerisinde ne olduğunu görebilmek adına telefonunu biraz büktü. Bükme sırasında telefonun bataryasında küçük bir patlama gerçekleşirken, bataryadan çıkan asit 15 yaşındaki gencin göğsüne geldi.

“Eğer patlama sırasında fışkıran metaryaller gözüme gelseydi ya da bir şekilde gözüme damlasaydı, muhtemelen kör kalacaktım” diyen Watson, telefonunun iPhone 6s olduğunu dile getirdi.

Patlamadan sonra hızlı şekilde hastaneye giden Jay Watson, yanında telefonunu da götürmüştü; ancak hastanede tutulan raporda telefonun içerisinde bataryanın olmadığı bilgisinin not edildi.

“Önce sarı bir ışık gördüm sonra da alevler çıkmaya başladı” şeklinde konuşan 15 yaşındaki genç, “Sadece telefonun içinde ne olduğunu görmek istiyordum. Ambulans ile hastaneye giderken, keşke Google’dan baksaydım diye düşündüm” dedi.

15 yaşındaki gencin önemli bir sağlık problemi olduğu aktarılmazken, işin uzmanları akıllı telefon bataryaları konusunda bir kez daha uyarılarda bulundurlar. Bataryalarda kullanılan lityum-iyon malzemenin oldukça zehirli olduğu hatırlatılırken, bu bataryaların yüksek ısıda ya da yüksek baskı sonucu patlayabilecekleri belirtildi.