15 Yaşındaki Türk Mucidin Başarıları Göz Doldurdu

Henüz 10 yaşındayken Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen robot yarışmasında birincilik kazanan Eray Aktokluk, kazandığı başka başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğan 15 yaşındaki Türk mucidin henüz iki yaşındayken oyuncakların içindeki devreleri incelemeye başladığı söylenirken, evdeki boş zamanını elektronik devrelerle uğraşarak geçirdiği aktarıldı.

Deniz astsubayı babasının görevi sebebiyle eğitim hayatına Kocaeli’nde başlayan Eray’ın bugüne kadar oldukça iyi bir eğitim aldığı ve okuldan eve döndükten sonra teknik üniversiteler tarafından yayınlanan devre modellerini evde uygulamaya çalıştığı kaydedildi. Kendini sürekli geliştirmek isteyen Eray Aktokluk ise “Hedefim MIT’ye gitmek. Yarışmalarda benden yaşça büyük katılımcıların, üniversite öğrencileri ya da profesörlerin olmasına aldırmıyorum. Aslında yaptıklarım çok zor şeyler değil. Çalışmayla ilgisi var. Denemek ve yanılmak gerek” dedi.

Sadece robot yarışmalarına katılmakla kalmayan Eray Aktokluk’un “çok gizli” dediği yapay zeka projesi üzerinde çalışırken, annesinin yardımıyla projesini geliştirmek adına KOSGEB desteği almaya çalıştığı da söylenenler arasında yer aldı. Proje hakkında açıklama yapan anne ise “Bütün gün Eray’ın odasında, onunla iletişim halindeyim. Anlattığında dinliyor ve sorular soruyorum. Sayesinde yazılımla ilgili birçok şey öğrendim. Şimdi üzerinde çalıştığı projeyi şirketleştirebilmesi için ben girişimcilik öğreniyorum” derken, Eray’ın projelerinin ana finansörü olan babası Engin Bey ise “Eray’ın zaman zaman sponsorları oluyor. Şu an kimse yok, biz elimizden geldiğince destek oluyoruz. Tek hayalimiz onun mutlu olması. Bir gün oğlumun dünyaya faydası olacak çok önemli işler yapacağına eminim” şeklinde konuştu.

ODTÜ Robot Yarışması’nda ikinci olduktan sonra iki farklı robot tasarımı daha yapan ve kendini geliştirmek için uğraşan Eray Aktokluk’un projeleri göz kamaştırırken, önümüzdeki günlerde devlet tarafından desteklenmesi de temenniler arasında yer aldı.