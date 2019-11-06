150 Milyon Yıllık Deniz Canavarı Fosili Bulundu!

Araştırmacılar, Güney Polonya içerisinde bulunan bir köydeki mısır tarlasından 'Pliosaur' olarak isimlendirilen 150 milyon yıllık fosilleşmiş deniz canavarı çıkardılar.

150 Milyon Yıllık Deniz Canavarı

Yaklaşık 33 metre uzunluğa sahip olan pliosaur, modern bir katil balinaya göre iki kat büyüyebilir. 8,5 metre uzunluğa sahip çenelerinin ise T-Rex'e oranla 4,5 kat daha güçlü olduğu tespit edildi. Onlarca ton ağırlığında olduğu düşünülen bu canavarın suda bulunan herhangi bir şeyi yok edebileceğini söylememiz mümkün.

"Fosiller bakımından zengin" olarak tanımlanan bir bölgede bulunan fosil, kısa sürede bilim insanlarının ve araştırmacıların dikkatini çekmeyi ve gündeme oturmayı başardı. "Büyük ve keskin dişlere sahip, büyük çeneli güçlü kafatası vardı." diyen Paleontolog Daniel Tyborowski, "Uzuvları yüzgeç şeklinde idi." diyerek deniz canlısı olduğuna yönelik bulguları işaret etti.

Yapılan araştırmalarda pliosaur ile birlikte günümüz timsahlarının ataları ve deniz kaplumbağaları ile ilgili önemli bulgular da bulundu. Tyborowski "Deniz kaplumbağaları büyük salyangoz yerken, kendilerini büyük timsahlara av ettiler. Bunu biliyoruz çünkü timsahların, kaplumbağa kabukları üzerinde bıraktığı diş izlerini bulduk." dedi ve ekledi, "Öte yandan güçlü pliosaurlar bu bölgede keşfettiğimiz bütün canlıları avladı."