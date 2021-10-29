150 Tehlikeli Android Uygulaması Yasaklandı: Bunları Hemen Silin!
Android kullanıcıları, Play Store'dan kaldırılan 150 tehlikeli Android uygulaması ile ilgili uyarıldı. Peki, bu uygulamalar arasında neler var? İşte tam liste!
150 tehlikeli Android uygulaması, Google tarafından yasaklandı. Yayımlanan listede yer alan uygulamalardan biri bile akıllı telefonunuzda yer alıyorsa gizliliğiniz ve güvenliğiniz açısından bu uygulamaları akıllı telefonunuzdan kaldırmanız büyük önem taşıyor.
Bu uygulamalar, siber güvenlik yazılımı şirketi Avast'ın bir süre önce bildirdiği UltimataSMS adlı bir siber dolandırıcılık girişimine dayanıyor. Avast'a göre toplamda 150 uygulama, bu dolandırıcılık girişiminin bir parçasıydı. Bu sahte Android uygulamaları, fotoğraf düzenleyicilerden fotoğraflara filtre ekleme uygulamalarına, oyunlardan QR kod tarayıcısına kadar çeşitli şekillerde gizlendi fakat aslında hepsinin amacı, mevcut ve potansiyel kurbanları dolandırmaktı.
En Sık Kullanılan Siber Dolandırıcılık Yöntemleri Açıklandı
Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte dijital dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış yaşandı. Peki, en çok kullanılan siber dolandırıcılık yöntemleri neler? Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.
Facebook, TikTok ve Instagram'da da bu sahte Android uygulamalarının reklamının yapıldığı belirtildi. Bu sosyal medya platformları yapısı gereği her uygunsuz, zarar verme niteliği taşıyan reklamları tespit edemediğinden kullanıcıların çok dikkatli olması gerekiyor. Bu uygulamaları farkında olmadan indiren ya da indirmiş olabilecek kişilerin ise aşağıdaki listeyi kontrol etmesi, listedeki bir uygulamanın telefonunda yer alması halinde o uygulamadan kurtulması gerekiyor.
150 Tehlikeli Android Uygulaması Listesinde Hangi Uygulamalar Var?
- Ultima Keyboard 3D Pro
- VideoMixer Editor Pro
- FX Animate Editor Pro
- Battery Animation Charge 2021
- Dynamic HD & 4K Wallpapers
- AppLock X Free
- Ultra Camera HD
- NewVision Camera
- Magic Fonts and Keyboard 2021
- Wi-Fi Password Unlock
- Wi-Fi Around: All Wi-Fi and Hotspots Unlock
- Colorful Call Screen & Phone Flash
- Waterdrinker REminder
- GT Sports Racing Online
- All Language Photo and Voice Translator AI
- Crime City: Revenge
- Reface Ultra
- Projector HD/AR Video Editor
- LivePhoto Animator
- Ludo Masterpiece Online
- Mobile Scanner Pro: PDF Scanner App Scan to PDF
- Magic Mix Cut - Super Video Editor
- Future Scanner FREE 2021
- 150 tehlikeli Android uygulaması içerisinde belki de en çok kullanılan gizleme yöntemlerinden biri olan Pro Video Downloader 2021
- AmazeTranslate
- Football Masters 2021
- New Body Shape Editor
- Call Voice Recording 2.0
- Pro Tuber Ad Blocker for Video
- Fitness Ultimate 2021
- Wallpaper XYZ Pro
- Photolab Pro +
- iOS Launcher X 2021
- Stay Fit: Home Fitness Plan
- Chat Translator Pro for WhatsApp
- Roll Your Icons
- CosmosVPN
- Amore Live Random Chat
- Game Center: Complete Edition
- All HD Video SX - Smart Player
- Easy Smart Translator Pro
- Easy Chat Translator for WhatsApp
- Spam Calls Buster
- WhoCall Caller ID and Spam Blocker
- Pulse Rate Checker
- NOWDownloader and Private Apps
- Video Sayer & Private Browser
- Wallpaper Anime for Android
- Pixelize Art
- Muslim Memoji & Stickers for Whatsapp
- Easy Chat Translator: All Language
- SecVPN: Fast and Secure VPN
- LED Border
- Smart Global Translator
- Free Launcher X Pro
- ICall U - Online Video Hotchat
- Pure Tube PRO: Block Video Ads
- Future Al Scan Free 2021
- Qibla Finder: Qibla Compass & Prayer Times 2021
- EasyCode: QR and Barcode Scanner
- Wi-Fi Opensignal
- Ano caller: Spam List & Caller ID
- Pro Calls Recorder
- Amazing Arab Videos
- Chat Keyboard Translator PRO
- Wi-Fi Secret Master
- Soltpapers: 4K Custom Wallpapers
- Easy Photo Recovery 2021
- Whistle Phone Finder
- Calls ID Unlocker
- Ludo Masters 2021
- Mawlid An-Nabi
- Truck Driver Simulation
- Stickers Maker ART
- My Rolling Icons
- Clap and Find
- VidMixer Pro
- ForMuslims
- Easy Hidden Apps Dedector
- AR Video Pro Downloader
- Chat Translator for WhatsApp
- Wi-Fi Unlock Password
- Smart City Taxi
- Downloader All Social file
- Hidden Section Secret Lock
- AIM Pro Helper and Custom Crosshair
- Fingerprint Hider 2021
- iDownloader: Social Network Media
- Stickers Up
- Hacker Simulator App
- MiaWall4K
- Photo Animation PRO
- My Photo Battery Charging 2021
- ToEdit: Body and Face Retouch
- TrueCaller ID: CAller ID, Spam Block and Chat
- Couch Watcher - Guide of Streaming
- Live Cam Pro 2021: Earth cam & Live Street View
- VPN Fastest Edition
- Cold Fan Free 2021
- Mawlid An-Nabi
- Magic Keyboards and Fonts
- Recovery Old Photo
- Fast Dates Chat
- Luck Casino
- Egyptian Gods
- Easy iOS Launcher 2021
- Phone Finder
- Pixler: Face Retouch & Effects
- XCall
- Rubic's Cube: Real Time Solver
- All Translator: Photo, Voice & Text
- Parallels - Multi Accounts
- XN Wallpapers: 4K/3D/Parallax, Auto Changer
- Whos Called: Multi-SIM Caller ID and SpamBlock
- Wi-Fi Security and VPN
- Photo & Voice Translator
- AR Qibla Easy Finder Pro
- AppLocker X Pro 2021
- Meme Voice Changer PRO
- Projector video HD Editor
- StarMaker PRO
- Video Downloader Master
- İnpulse - DJ Mix App
- Make Wallpaper and Widget
- Wally4K
- Rec Old File
- Photellon
- Loopy Live: Global Streaming Video Chat
- Earth Scanner
- Free Secret Downloader
- Professional Hidden Device Dedector
- Muslim Stickers and Memoji for WhatsApp
- Battery Charging Effects: From O to 100%
- DiskRecover: Photo & Files Recovery
- Photoshop Detector
- Likes & Followers for Tik-Tok
- Camera Translator
- WI-FI UnlockerPRO
- HDlife Camera and Video
- WOX – Antivirus & Cleaner, Applock, Booster
- Arabic Keyboard
- Teammate Finder
- Ultra Live Wallpapers 4Î š and Ringtones
- Wi - Fi Holder
- Cartoon Photo Editor Pro
- VPN Toaster: Easy Network Access
- My Mia 4K Wallpapers
- Magic Pop It: AR & 3D Relax
- Rainbowed
- Easy Wi-Fi Access & Fast VPN
150 tehlikeli Android uygulaması arasında eğer akıllı telefonunuzda yer alan bir uygulama varsa bu uygulama ya da uygulamalardan derhal kurtulmanız gerektiğini unutmayın.
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