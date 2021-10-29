150 Tehlikeli Android Uygulaması Yasaklandı: Bunları Hemen Silin!

150 tehlikeli Android uygulaması, Google tarafından yasaklandı. Yayımlanan listede yer alan uygulamalardan biri bile akıllı telefonunuzda yer alıyorsa gizliliğiniz ve güvenliğiniz açısından bu uygulamaları akıllı telefonunuzdan kaldırmanız büyük önem taşıyor.

Bu uygulamalar, siber güvenlik yazılımı şirketi Avast'ın bir süre önce bildirdiği UltimataSMS adlı bir siber dolandırıcılık girişimine dayanıyor. Avast'a göre toplamda 150 uygulama, bu dolandırıcılık girişiminin bir parçasıydı. Bu sahte Android uygulamaları, fotoğraf düzenleyicilerden fotoğraflara filtre ekleme uygulamalarına, oyunlardan QR kod tarayıcısına kadar çeşitli şekillerde gizlendi fakat aslında hepsinin amacı, mevcut ve potansiyel kurbanları dolandırmaktı.

Facebook, TikTok ve Instagram'da da bu sahte Android uygulamalarının reklamının yapıldığı belirtildi. Bu sosyal medya platformları yapısı gereği her uygunsuz, zarar verme niteliği taşıyan reklamları tespit edemediğinden kullanıcıların çok dikkatli olması gerekiyor. Bu uygulamaları farkında olmadan indiren ya da indirmiş olabilecek kişilerin ise aşağıdaki listeyi kontrol etmesi, listedeki bir uygulamanın telefonunda yer alması halinde o uygulamadan kurtulması gerekiyor.

150 Tehlikeli Android Uygulaması Listesinde Hangi Uygulamalar Var?

Ultima Keyboard 3D Pro

VideoMixer Editor Pro

FX Animate Editor Pro

Battery Animation Charge 2021

Dynamic HD & 4K Wallpapers

AppLock X Free

Ultra Camera HD

NewVision Camera

Magic Fonts and Keyboard 2021

Wi-Fi Password Unlock

Wi-Fi Around: All Wi-Fi and Hotspots Unlock

Colorful Call Screen & Phone Flash

Waterdrinker REminder

GT Sports Racing Online

All Language Photo and Voice Translator AI

Crime City: Revenge

Reface Ultra

Projector HD/AR Video Editor

LivePhoto Animator

Ludo Masterpiece Online

Mobile Scanner Pro: PDF Scanner App Scan to PDF

Magic Mix Cut - Super Video Editor

Future Scanner FREE 2021

150 tehlikeli Android uygulaması içerisinde belki de en çok kullanılan gizleme yöntemlerinden biri olan Pro Video Downloader 2021

AmazeTranslate

Football Masters 2021

New Body Shape Editor

Call Voice Recording 2.0

Pro Tuber Ad Blocker for Video

Fitness Ultimate 2021

Wallpaper XYZ Pro

Photolab Pro +

iOS Launcher X 2021

Stay Fit: Home Fitness Plan

Chat Translator Pro for WhatsApp

Roll Your Icons

CosmosVPN

Amore Live Random Chat

Game Center: Complete Edition

All HD Video SX - Smart Player

Easy Smart Translator Pro

Easy Chat Translator for WhatsApp

Spam Calls Buster

WhoCall Caller ID and Spam Blocker

Pulse Rate Checker

NOWDownloader and Private Apps

Video Sayer & Private Browser

Wallpaper Anime for Android

Pixelize Art

Muslim Memoji & Stickers for Whatsapp

Easy Chat Translator: All Language

SecVPN: Fast and Secure VPN

LED Border

Smart Global Translator

Free Launcher X Pro

ICall U - Online Video Hotchat

Pure Tube PRO: Block Video Ads

Future Al Scan Free 2021

Qibla Finder: Qibla Compass & Prayer Times 2021

EasyCode: QR and Barcode Scanner

Wi-Fi Opensignal

Ano caller: Spam List & Caller ID

Pro Calls Recorder

Amazing Arab Videos

Chat Keyboard Translator PRO

Wi-Fi Secret Master

Soltpapers: 4K Custom Wallpapers

Easy Photo Recovery 2021

Whistle Phone Finder

Calls ID Unlocker

Ludo Masters 2021

Mawlid An-Nabi

Truck Driver Simulation

Stickers Maker ART

My Rolling Icons

Clap and Find

VidMixer Pro

ForMuslims

Easy Hidden Apps Dedector

AR Video Pro Downloader

Chat Translator for WhatsApp

Wi-Fi Unlock Password

Smart City Taxi

Downloader All Social file

Hidden Section Secret Lock

AIM Pro Helper and Custom Crosshair

Fingerprint Hider 2021

iDownloader: Social Network Media

Stickers Up

Hacker Simulator App

MiaWall4K

Photo Animation PRO

My Photo Battery Charging 2021

ToEdit: Body and Face Retouch

TrueCaller ID: CAller ID, Spam Block and Chat

Couch Watcher - Guide of Streaming

Live Cam Pro 2021: Earth cam & Live Street View

VPN Fastest Edition

Cold Fan Free 2021

Mawlid An-Nabi

Magic Keyboards and Fonts

Recovery Old Photo

Fast Dates Chat

Luck Casino

Egyptian Gods

Easy iOS Launcher 2021

Phone Finder

Pixler: Face Retouch & Effects

XCall

Rubic's Cube: Real Time Solver

All Translator: Photo, Voice & Text

Parallels - Multi Accounts

XN Wallpapers: 4K/3D/Parallax, Auto Changer

Whos Called: Multi-SIM Caller ID and SpamBlock

Wi-Fi Security and VPN

Photo & Voice Translator

AR Qibla Easy Finder Pro

AppLocker X Pro 2021

Meme Voice Changer PRO

Projector video HD Editor

StarMaker PRO

Video Downloader Master

İnpulse - DJ Mix App

Make Wallpaper and Widget

Wally4K

Rec Old File

Photellon

Loopy Live: Global Streaming Video Chat

Earth Scanner

Free Secret Downloader

Professional Hidden Device Dedector

Muslim Stickers and Memoji for WhatsApp

Battery Charging Effects: From O to 100%

DiskRecover: Photo & Files Recovery

Photoshop Detector

Likes & Followers for Tik-Tok

Camera Translator

WI-FI UnlockerPRO

HDlife Camera and Video

WOX – Antivirus & Cleaner, Applock, Booster

Arabic Keyboard

Teammate Finder

Ultra Live Wallpapers 4Î š and Ringtones

Wi - Fi Holder

Cartoon Photo Editor Pro

VPN Toaster: Easy Network Access

My Mia 4K Wallpapers

Magic Pop It: AR & 3D Relax

Rainbowed

Easy Wi-Fi Access & Fast VPN

150 tehlikeli Android uygulaması arasında eğer akıllı telefonunuzda yer alan bir uygulama varsa bu uygulama ya da uygulamalardan derhal kurtulmanız gerektiğini unutmayın.