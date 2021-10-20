16 Çekirdekli Ryzen 7000 Dizüstü Bilgisayarlara Geliyor!

16 çekirdekli AMD Ryzen 7000 laptoplar için gelecek yıl duyurulabilir. AMD'nin yeni nesil oyun CPU'ları gelecek yıl bizimle olacak, ancak Intel'in Alder Lake yongaları bir miktar önde başlıyor gibi görünüyor.

AMD'nin yeni dalgasının 2022'nin ikinci yarısına kadar duyurulmayacağı iddia edilirken, Intel'in bu yıl sonuna kadar masada çok sayıda işlemcisi olacak gibi görünüyor. Yine de AMD'nin Zen 4 serisi gecikmesi bir yana, yeni bir sızıntı, partiye 16 çekirdekli bir Ryzen 7000 dizüstü bilgisayar işlemcisi getirdiğini gösteriyor.

NNNiceMing'in tweeti, "zen4 16c notebook"a atıfta bulunuyor ve AMD'nin Zen 4'ünün 16 çekirdekli bir versiyonunun yapım aşamasında olabileceğini öne sürüyor.

Önde gelen sızıntıcılardan biri olan Greymon55, CPU'nun kod adının Raphael-H olduğunu ima etti, bu da AMD'nin aynı ada sahip yeni nesil masaüstü CPU'sunun bir oyun dizüstü bilgisayarı varyantı olabileceği anlamına geliyor.

16 çekirdekli Ryzen 7000 laptopa güç verecek

Sızıntı yapan kişi daha sonra Raphael-H'nin 16 çekirdeğe sahip olduğunu ve AMD'nin bir sonraki APU teklifi olan Phoenix-H ile "aynı ürün" olmadığını belirtti.

Tabii ki masaüstü Raphael çipinin tam özelliklerini henüz bilmiyoruz, ancak sızdırılan bilgiler, AMD'nin Intel'in geçen yıl sızdırılan 16 çekirdekli mobil Alder Lake ile rekabete girmek isteyebileceğini gösteriyor.

2022'nin herhangi bir döneminde üst düzey performans seviyelerine sahip bilgisayarlar göreceğiz. AMD'nin böyle bir çip için herhangi bir planı onaylamadığını da belirtmekte fayda var, bu nedenle muhtemelen bu sızıntıyı şimdilik sadece 'sızıntı' olarak değerlendirmelisiniz.

Windows 11 Yüklü Bilgisayarlar Ne Zaman Çıkacak?

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Windows 10 kullanıcılarının bugün itibarıyla windows.com’u ziyaret ederek mevcut bilgisayarlarını Windows 11’e ücretsiz yükseltebileceklerini veya kasım ayı itibarıyla teknoloji perakende mağazalarından ya da online satış kanallarından Windows 11 önyüklü cihazları satın alabileceklerini söyledi.

Levent Özbilgin, "Yeni Windows 11’in sadeleştirilmiş tasarımında ana ekranın Z ve alfa jenerasyonunun mobil kullanım alışkanlıklarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş olması Windows 11’i önceki sürümlerden ayıran bir özellik" şeklinde konuştu.

Günümüzde güvenliğin de her zamankinden daha önemli bir kavram haline geldiğini belirten Özbilgin, "Bugüne dek içinde bulunduğumuz en karmaşık siber güvenlik ortamında, organizasyonların sürekli evrilen tehditlere karşı koyabilecek yeni jenerasyon platformlara ihtiyacı var" sözlerine yer verdi.