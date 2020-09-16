16 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 16 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 16 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 16 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 16 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

16 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 112.645 test yapıldığı ve 1.771 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 63 kişi hayatını kaybetti ve 1.342 kişi iyileşti.

16 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

16 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 296.391 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.249'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.351 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 262.602 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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