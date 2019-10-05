16 inç’lik MacBook Pro 96W’lık USB-C Adaptörüyle Gelebilir

Yeni tasarımlı 16 inç’lik MacBook Pro hakkındaki ilk söylentiler Şubat ayında ortaya çıkmaya başlamıştı. O zamandan bu yana, Apple’ın yeni nesil dizüstü bilgisayarında tam olarak neler beklememiz gerektiğine dair daha fazla şey öğrendik.

Şimdilerde ise Chongdiantou (Weibo’dan) adlı Çinli bir sitede, yeni Apple 96W USB-C güç adaptörü olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı. Siteye göre, bu şarj cihazı 16 inç’lik MacBook Pro ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Söz konusu bulanık görselde, şarj cihazının alt kısmı ile "96W USB-C Güç Adatörü" ve "Apple Tarafından Kaliforniya’da Tasarlandı – Çin’de Üretildi" ifadelerinin yazılı olduğu etiketler görünüyor. Bu ifadeler, Apple’ın resmi güç adaptörlerindeki ifadelere oldukça benziyor.

Ancak hali hazırda bu kapasitede bir adaptör kullanan hiçbir MacBook olmadığını belirtelim. 13 inç’lik MacBook Pro’da 61W USB-C adaptörü kullanılırken, 15 inç’lik modelde de 87W’lık bir adaptör kullanılıyor.

Sızıntıyı ortaya atan Çinli internet sitesi, Apple hakkındaki söylentiler konusunda iyi bir geçmiş sahip. Site daha önce de 18W USB-C şarj cihazının bazı görsellerini paylaşmıştı ve daha sonra bu şarj cihazının iPhone 11 Pro ile birlikte geldiğini görmüştük. Ayrıca Apple'ın kendisine göre de, yeni Pro Display XDR, Thunderbolt 3 bağlantısıyla cihazları 96W'a kadar şarj edebiliyor.

Eğer Apple gerçekten de daha güçlü bir MacBook Pro tanıtmaya hazırlanıyorsa, kesinlikle daha güçlü bir adaptöre ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla bu iddiaların doğru olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Güçlü adaptörün yanı sıra yeni MacBook’ta daha ince kenarlı bir ekranın, daha iyi bir işlemcinin ve yeni bir klavye mekanizmasının yer alması bekleniyor.

Eğer Apple bu yıl bir özel etkinlik daha yapmaya karar verirse, 16 inç’lik yeni MacBook Pro’yu bu ayın başlarında görebiliriz.