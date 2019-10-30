16 inç Macbook Pro Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Apple'ın yeni Macbook Pro modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu ay tanıtılması beklenen ancak tanıtılmayan 16 inçlik Macbook Pro'nun yeni tanıtım tarihi sızdırıldı. Apple Analisti Ming-Chi Kuo yeni Macbook Pro modelinin tanıtım tarihini sızdırdı. macOS Catalina'nın 10.15.1 sürümünde ortaya çıkan ve bir önceki Macbook Pro modeline çok benzeyen yeni Macbook Pro modelini kullanıcılar merakla beklemekte.

Apple Analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni Macbook Pro modelinde kelebek klavye yerine makaslı klavyenin bulunacağını söylemişti. Intel'in 9. nesil işlemcisinden güç alması beklenen yeni Macbook Pro modelinde 16 inç ekran ve 32GB'a kadar RAM desteği bulunacak.

Yeni Macbook Pro hakkında gelen sızıntılarda cihazın bu ay resmi olarak tanıtılacağı söyleniyordu fakat Apple herhangi bir etkinlik düzenlemedi. Kuo, Apple'ın yeni Macbook Pro modelini WWDC 2020'de duyuracağını söyledi. WWDC'de Apple geliştirdiği işletim sistemlerini tanıtmakta. Şirket bir sürpriz yaparak WWDC 2020'de yeni Macbook Pro modelini tanıtabilir.

Yeni Macbook Pro modeli hakkında çok fazla sızıntı bulunmuyor. Dizüstü bilgisayarın etrafındaki kenarlıkların ince olacağı söyleniyor. Macbook Pro modeli hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.