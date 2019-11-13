16 inç Macbook Pro Fiyatı Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni Macbook Pro modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. 16 inç ekrana sahip olacak olan yeni Macbook Pro'nun fiyatı sızdırıldı. Sizler için yeni Macbook Pro hakkında gelen tüm sızıntıları bir araya getirdik. Gelin hep beraber yeni Macbook Pro'nun teknik özelliklerine yakından bakalım.

16 inç Macbook Pro Özellikleri

16 inçlik Macbook Pro, Intel'in 9. nesil işlemcisinden güç alacak ve 32GB'a kadar RAM desteğine sahip olacak. Yeni Macbook Pro modelinde kelebek klavyenin yerine makaslı klavyenin yer alacağı konuşulmakta. Dizüstü bilgisayarın kenarlarının bir önceki modele göre daha ince olacağı söz ediliyor. Cihazın fiziksel bir ESC tuşuna sahip olacağı yine gelen sızıntılar arasında yer almakta.

Yeni Macbook Pro'nun 16 inç ekran ile birlikte gelecek olması video ve fotoğraf düzenlemesi yapan kullanıcıların oldukça işine yarayacak. Yeni Macbook Pro, şu anda satışta olan 15 inçlik Macbook Pro'nun yerini alacak. 15 inçlik Macbook Pro'nun Apple.com'dan kaldırılacağı söyleniyor.

Bloomberg, yeni Macbook Pro'nun 13 Kasım'da sessiz sedasız duyurulacağını ve Aralık ayında satışa sunulacağını söyledi. Henüz Apple tarafından konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Bilgisayar WWDC 2020'de de tanıtılabilir. 16 inçlik yeni Macbook Pro'nun başlangıç satış fiyatının 2.399 dolar (13.829 TL) olacağı bilgisi ortalıkta dolaşmakta. Önceki sızıntılarda cihazın fiyatının 3.000 dolar olacağı söyleniyordu.

Yeni Macbook Pro hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Cihaz tanıtıldığında tüm bilgiler Tamindir.com üzerinde yer alacak. Takipte kalın!