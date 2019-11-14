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16 inç Macbook Pro Türkiye Fiyatını Duyan Şaşırıyor! İşte Gelen Tepkiler

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | teknoloji
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Apple'ın geçtiğimiz gün tanıttığı uzun zamandır merakla beklenen 16 inçlik Macbook Pro modelinin Türkiye fiyatı açıklandı. Yeni Macbook Pro hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. 16 inçlik Macbook Pro'nun fiyatını gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

16 inç Macbook Pro Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

16 inçlik Yeni Macbook Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı TEKNOLOJİ 16 inçlik Yeni Macbook Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
16 inçlik Macbook Pro modeli özellikleri ile pek çok kullanıcıyı mutlu edecek fakat fiyatı ile de üzecek gibi görünüyor. Yeni Macbook Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip olan modeli 18.299 TL'den 16 GB RAM ve 1 TB SSD'li modeli ise 21.499 TL'den Apple.com/tr adresinde satışa sunuldu. Macbook Pro'nun 64 GB RAM'e, 8 GB ekran kartına ve 8 TB SSD'ye sahip olan modeli 51.298.98 TL'de satışta.

Macbook Pro Türkiye Fiyatına Gelen Tepkiler

Apple'ın açıkladığı satış fiyatıları hakkında yorum yapan kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden fiyatların çok yüksek olduğunu söylemekte. İşte yeni Macbook Pro'nun fiyatını duyan kullanıcıların söyledikleri:

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