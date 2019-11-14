16 inç Macbook Pro Türkiye Fiyatını Duyan Şaşırıyor! İşte Gelen Tepkiler

Apple'ın geçtiğimiz gün tanıttığı uzun zamandır merakla beklenen 16 inçlik Macbook Pro modelinin Türkiye fiyatı açıklandı. Yeni Macbook Pro hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. 16 inçlik Macbook Pro'nun fiyatını gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

16 inç Macbook Pro Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Macbook Pro Türkiye Fiyatına Gelen Tepkiler

16 inçlik Macbook Pro modeli özellikleri ile pek çok kullanıcıyı mutlu edecek fakat fiyatı ile de üzecek gibi görünüyor. Yeni Macbook Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip olan modeli 18.299 TL'den 16 GB RAM ve 1 TB SSD'li modeli ise 21.499 TL'den Apple.com/tr adresinde satışa sunuldu. Macbook Pro'nun 64 GB RAM'e, 8 GB ekran kartına ve 8 TB SSD'ye sahip olan modeli'de satışta.

Apple'ın açıkladığı satış fiyatıları hakkında yorum yapan kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden fiyatların çok yüksek olduğunu söylemekte. İşte yeni Macbook Pro'nun fiyatını duyan kullanıcıların söyledikleri:

Macbook pro çok güzel olmuş ama, yeni sattığım arabam ile aynı fiyat. Vay halimize 😁. — Okan DAVUT (@okandavutcom) November 14, 2019

MacBook Pro 16” cidden tam bir “pro” olmuş; ama.... Neyse sustum🙃 https://t.co/ARcWLsTKPT — Arda Cetinkaya (@ArdaCetinkaya) November 14, 2019

16 inç MacBook Pro’nun satış fiyatı 18.299 TL imiş. 18.300 yerine 299 dediğiniz için beni manipüle ettiniz. Alalım bakalım. — Hilal (@_ebonit) November 14, 2019