16 inç Macbook Pro Türkiye Fiyatını Duyan Şaşırıyor! İşte Gelen Tepkiler

Apple'ın geçtiğimiz gün tanıttığı uzun zamandır merakla beklenen 16 inçlik Macbook Pro modelinin Türkiye fiyatı açıklandı. Yeni Macbook Pro hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. 16 inçlik Macbook Pro'nun fiyatını gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
16 inç Macbook Pro Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Macbook Pro Türkiye Fiyatına Gelen Tepkiler
Apple'ın açıkladığı satış fiyatıları hakkında yorum yapan kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden fiyatların çok yüksek olduğunu söylemekte. İşte yeni Macbook Pro'nun fiyatını duyan kullanıcıların söyledikleri:
Macbook pro çok güzel olmuş ama, yeni sattığım arabam ile aynı fiyat. Vay halimize 😁.— Okan DAVUT (@okandavutcom) November 14, 2019
MacBook Pro 16” cidden tam bir “pro” olmuş; ama.... Neyse sustum🙃 https://t.co/ARcWLsTKPT— Arda Cetinkaya (@ArdaCetinkaya) November 14, 2019
16 inç MacBook Pro’nun satış fiyatı 18.299 TL imiş. 18.300 yerine 299 dediğiniz için beni manipüle ettiniz. Alalım bakalım.— Hilal (@_ebonit) November 14, 2019
Apple yeni MacBook Pro’yu duyurdu. Türkiye’de kaç satacak bilmek isterdim. 47899₺ pic.twitter.com/qIF3oCd68t— Serkan Çellik (@flashland) November 14, 2019