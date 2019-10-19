16 İnçlik Yeni Macbook Pro Ortaya Çıktı!

Apple'ın yeni Macbook modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Kullanıcıların merakla beklediği yeni Macbook modeli macOS Catalina'nın 10.15.1 sürümünde ortaya çıktı. Gelin hep beraber yeni Macbook Pro'ya yakından bakalım.

Yeni Macbook Pro, bir önceki Macbook Pro modeline çok benzemekte. Yeni Macbook Pro'ya detaylı bir şekilde bakıldığında ekranın etrafındaki kenarlıkların biraz daha ince olduğu görülmekte.

Yeni Macbook Pro modeli 16 inçlik bir ekrana sahip olacak. Gelen sızıntılara göre yeni Macbook Pro, 96 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. 16 inçlik Macbook Pro gücünü Intel'in 9.nesil işlemcisinden alabilir.

Apple Analisti Ming-Chi Kuo'ya göre yeni Macbook Pro'da kelebek klavye yerine makaslı klavye bulunacak. Kuo ayrıca yeni Macbook Pro modellinde 32GB'a kadar RAM desteğinin bulunacağını söyledi.

Yeni Macbook Pro modeli hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Hemen aşağıdan yeni Macbook Pro'nun macOS Catalina'nın 10.15.1 sürümünde ortaya çıkan görsellerine bakabilirsiniz. Yeni Macbook Pro modelinin Ekim ayının sonlarında yapılacak olan lansmanda tanıtılması bekleniyor.

16 İnçlik Yeni Macbook Pro Böyle Görünebilir