16 inçlik Yeni Macbook Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple merakla beklenen yeni Macbook Pro modelini tanıttı. 16 inçlik Macbook Pro modeli hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Gelin hep beraber yeni Macbook Pro'nun tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Yeni Macbook Pro Özellikleri

Yeni Macbook Pro modeli 3072x1920 çözünürlüğe ve 226 ppi piksel yoğunluğuna sahip 16 inçlik retina ekran ile gelmekte. 9. nesil 2.6 GHz 6 çekirdekli Intel Core i7 yonga setinden gücünü alan dizüstü bilgisayar, 4 GB'lık AMD Radeon Pro 5300M ekran kartı ile gelmekte. 16 GB'lık 2666MHz DDR4 RAM'e sahip olan yeni Macbook Pro'da Touch Bar ve Touch ID bulunuyor. Cihazın RAM'i 64 GB'a kadar artırılabiliyor.

Yeni Macbook Pro modeli 512 GB'lık SSD ile birlikte gelmekte. Cihazın depolama alanı 8 TB'a kadar artırılabilmekte. 4 adet Thunderbolt 3 bağlantı portuna sahip olan cihazda yepyeni bir klavye bulunuyor. Magic isimli yeni klavye rahat ve sessiz bir yazı yazma deneyimi sunmakta.

Toplamda 6 adet hoparlöre sahip olan yeni Macbook Pro, etkileyici bir ses deneyimi sizlere sunuyor. 96 Watt'lık USB-C güç adaptörü ile gelen cihaz Wi-Fi bağlantısı ile 11 saate kadar kullanılabiliyor.

Yeni Macbook Pro Fiyatı

16 inçlik yeni Macbook Pro'nun başlangıç fiyatının 2.399 dolar olduğu açıklandı. 1 TB SSD'ye sahip olan Macbook Pro'nun satış fiyatı 2,799 dolar olarak açıklandı. Yeni Macbook Pro'nun ülkemizdeki başlangıç satış fiyatı 18.299,00 TL. 1 TB SSD'li modelin TR fiyatı ise 21.499,00 TL.