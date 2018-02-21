16 Yaşında Apple'ın Teşekkür Listesine Girdi

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Yiğit Can Yılmaz, Apple'ın uygulamasında güvenlik açığı buldu. Bulduğu açıkları Apple'a bildiren Yılmaz, şirketin 'onur listesi'nin ardından 'teşekkür listesi'ne de girdi.

Daha önce Apple'ın asistanı Siri üzerinde bir açık keşfeden ve bu sebepten dolayı onur listesine girmeyi hak eden lise öğrencisi, şimdi de tarayıcı Safari'de bir açık keşfetti. Kullanıcıların güvenliğini tehlikeye sokan bu açığı Apple'a ileten Yılmaz, açığın kapatılmasıyla beraber teşekkür listesinde boy gösterdi. Ayrıca Yılmaz konu hakkında 1.5 ay kadar araştırma yaptığını belirtti.

Açıklamasında Safari üzerinden kişilerin bilgilerinin çalınabileceğini ifade eden Yiğit Can Yılmaz şu sözleri kaydetti: "Kötü niyetli bir internet sitesi sahibi, yazmış olduğu kodu kullanarak sizi 'www.apple.com' adresindeymiş gibi gösterebiliyordu. Sitesine Apple'ın tasarımlarını ekliyordu ve adres çubuğunu değiştirebiliyordu. Bu sayfa içerisine konulan bazı linkler sayesinde, kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin çalınmasına neden olabiliyordu. Kötü niyetli kişiler bilgilerinizi kötü amaçları için kullanabiliyorlardı"

Yılmaz bu sorunu Apple'a bildirdiğinde kendisinin haklı olduğunu söyleyen ABDli şirket, örnekleme yaparak anlatmasını istedi. "Yaklaşık 1.5 ay bu konu üzerinde çalıştım. Sayfa içerisinde veri girişi yapmayı başararak uygulamalı anlattım. Benim bu çalışmam üzerine Apple, yeni bir güvenlik politikası geliştirme kararı aldı." sözlerini dile getiren lise öğrencisi, Apple'ın ek teşekkür listesine girmeyi başaran ilk Türk olduğunu da ifade etti. Ayrıca Yılmaz tespit ettiği güvenlik açığından dolayı Apple'ın yeni bir güvenlik politikası geliştirmek zorunda kalmadığını vurguladı.