16 Yaşındaki Yarışçı Porsche 718 Spyder'la Slalom Rekoru Kırdı

11 yaşından beri karting yarışlarına katılan ve geçtiğimiz gün slalom rekorunu kıran Chloe Chambers, 16 yaşında slalom rekoru kırmayı başardı. 16 yaşındaki yarışçı Porsche 718 Spyder ile slalom rekorunu nasıl başardı?

Bir arabayı slalom konilerinin arasından geçirmek deneyip yapana kadar nispeten basit görünen şeylerden biridir. Tam bu noktada koniler arasındaki 15 m'lik boşluklar çok gibi görünse de, bir sonraki koniyi görene kadar tepki vermeniz için fazla alan kalmadığını anlarsınız.

Porsche'nin Perşembe günü 16 yaşındaki yarışçı Chloe Chambers'ın Guinness Dünya Rekorunu 50 konili slalom için elde etmesine yardımcı olduğunu açıklaması inanılmaz derecede etkileyici.

47 saniyede Porsche 817 ile dünya rekoru

Porsche 718 Spyder gibi bir arabayla Guiness rekoru kıran 16 yaşındaki yarışçı, 50 konilik slalomu sadece 47.45 saniyede tamamlamayı başardı.

Chambers "Kolay görünüyor, ama gerçekten değil. 50 koniyi olabildiğince hızlı geçmek, rekor bir zamanı geçmeye çalışmak ve saymak için tek bir tanesine dokunamayacağımı bilmek... Kesinlikle baskıyı hissettim" dedi ve şöyle ekledi:

"Son seferimde her şey bir araya geldi; 718 Spyder çok güzeldi ve ihtiyacım olan tutuşu buldum"

16 yaşında slalom rekoru kıran yarışçıdan önceki rekor, Jia Qiang tarafından Aralık 2018'de Chevy Camaro RS ile Çin'de kırılmıştı. Jia 50 konilik slalom yarışını 48.114 saniyede tamamlamıştı.