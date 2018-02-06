16 Yaşındaki Çocuk, Wolfteam'de Kavga Ettiği Arkadaşını Öldürdü

Dünyanın en popüler online FPS oyunlarından bir tanesi olan Wolfteam, cinayete sebep oldu.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, 16 yaşındaki R.A. ve Yunus Emre Şahin oyun nedeniyle tartıştı. Sosyal medyada küfürleşen ikili, Facebook ve Instagram üzerinden birbirlerini tehdit etti.

Birkaç gün boyunca devam eden tartışma nedeniyle önceki akşam buluşan R.A ve Şahin, karşılıklı yumruklaşmaya başladı. R.A., yaşanan kavgada yanında getirdiği bıçağı mahalleden arkadaşı olan Yunus Emre Şahin'in boğazına sapladı.

Kanlar içinde kalan Şahin. yardım istemek için en yakın markete sığındı. Daha sonra marketten dışarı çıkan çocuk, daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Çevredeki insanların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

R.A., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği’nin ortak çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Netmarble Türkiye, Olayla İlgili Açıklama Yaptı

03 Şubat 2018 tarihinde 16 yaşında iki arkadaşın aralarında geçen tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra bir gencin hayatını kaybettiğini bugün basında yer alan haberlerden öğrendik. Sebebi her ne olursa olsun bir gencimizin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz.

Bilgisayar oyunları, tüm dünyadaki oyuncuların birbirleriyle rekabet ederken güzel vakit geçirdiği bir eğlence aracı olmuştur. Haberde bahsi geçen Wolfteam, milyonlarca insanın oynadığı, içinde heyecan unsuru ve oyuncular arasında rekabetin olduğu uluslararası bir bilgisayar oyunudur.

Ülkemizde profesyonel oyunculardan kurulu takımların yer aldığı, uluslararası rekabetin bilgisayar ekranlarına yansıdığı ve milyonlarca takipçisi olan Wolfteam oyunu espor kategorisinde yer almaktadır. Oyunların, spor karşılaşmalarının ya da sözlü atışmaların sonuçları hiç bir zaman gerçek hayatta kederin üzüntünün ya da şiddetin bir parçası ya da sebebi olmamalıdır, bunun bir sebebi olarak gösterilmemelidir.

Oyunun ve sporun amacına gölge düşüren şiddet kimden ve ne şekilde gelirse gelsin kabul edilemez. 03 Şubat günü yaşanan bu elim olay münferit bir olaydır ve bir bilgisayar oyununa atfedilmemelidir. Toplumsal hoşgörü çerçevesinde, şiddet yerine barışcıl yollarla iletişim, uzlaşmacı tutum ve davranışlar hepimizin desteklediği bir kültür olmalıdır ve bu kültürü geliştirme için toplumun her bireyine görev düşmektedir.

Netmarble ailesi olarak merhum gencimize Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Tüm yakınlarına da Allahtan sabırlar diliyoruz.