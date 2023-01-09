16 Yıl Önce Bugün İlk iPhone Tanıtıldı: işte iPhone'un Geçmişinden Önemli Anlar!

Bugün, Apple CEO'su Steve Jobs'un 9 Ocak'ta San Franciso, Kaliforniya'daki Macworld Expo'da sahneye çıkıp iPhone'u ilk kez Dünya'ya tanıtmasının üzerinden 16 yıl geçti.

Macworld Expo'da sahneye çıkan Jobs, her şeyi değiştirecek bir cihazın tanıtımı olarak tarihe geçecek sözler sarf etti. "Bugün Apple telefonu yeniden icat edecek" diyen Jobs, o dönemde fütüristik tasarımı, fiziksel klavyesi olmayan çoklu dokunmatik ekranı ve uygun bir mobil işletim sistemi olan iPhoneOS ile öne çıkan iPhone'u tanıttı.

Jobs, iPhone'u dokunmatik kontrollere sahip bir iPod, bir telefon ve çığır açan bir internet iletişim cihazı olarak tanımlamıştı. Bunlar o dönemde hiçbir cihazın aynı anda üstesinden gelemediği üç farklı alan olarak dikkat çekiyordu. Orijinal iPhone 3.5 inç LCD ekrana, 2MP kameraya ve alüminyum ve plastik gövdeye sahipti.

Apple'ın iPhone Geçmişi

Apple, orijinal iPhone'dan bu yana her yıl onu yeni özellikler ve yeteneklerle güncellemeye devam etti. iPhone'un ilk önemli yeniden tasarımı, orijinal iPhone'un piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra, 2010 yılında iPhone 4 ile geldi. Düz kenarlı tamamen yeni bir tasarım, yepyeni bir Retina ekran, A4 işlemci, 5MP kamera, LED flaş ve daha fazlasını sunan iPhone 4, iPhone tarihinde bir dönüm noktası oldu.

İki yıl sonra iPhone 5, iPhone için bir başka yeniden tasarıma işaret ederek daha büyük bir Retina ekran, A6 işlemci, telefonu o zamanlar "Dünya'nın en ince akıllı telefonu" hâline getiren ince bir tasarım, yeni bir 8MP iSight kamera ve daha fazlası ile karşımıza çıktı.

Takip eden yıllarda Apple, Touch ID ve Face ID, gelişmiş kameralar, sektör lideri akıllı telefon performansı ve pil ömrü, şık tasarımlar ve sıkı bir şekilde entegre edilmiş cihaz ekosistemi gibi günümüzde de yaşamaya devam eden çeşitli yenilikler sundu.

Günümüze geldiğimizde iPhone serisinin dört farklı modeli bulunuyor: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. Günümüz iPhone'ları, Home tuşu olmayan ve ince çerçeveli tam ekran, yüz tanıma, 4K video kaydı, 48MP kamera, Dinamik Ada, daha yüksek yenileme hızına sahip ekran ve iOS 16'nın tüm özellikleri ve yetenekleri gibi orijinal iPhone zamanında bulunmayan özellikler içeriyor.