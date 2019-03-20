16 Yıl Sonra, Yeni Project I.G.I. Oyunu Duyuruldu

Taktiğe dayalı birinci kişi bakış açısından oynanan oyunların arasında kendisine bir yer edinen Project I.G.I., 2000 yılının Aralık ayında satışa sunulmuştu. Kuzey Amerika bölgesinde Project IGI: I'm Going In adıyla anılan oyun, Innerloop Studios tarafından geliştirilmiş ve Eidos Interactive tarafından da yayınlanmıştı. David Jones isimli eski bir İngiliz SAS askerini yönettiğimiz oyundaki amacımız, Avrupa bölgesine nükleer saldırı yapma hazırlığında olan eski Rus Albay'ının izini sürmek ve onu bertaraf etmekti.

Her ne kadar dönemine göre ses efektleri ve görselliği ile etkileyici bir oyun olsa da yapay zeka sorunları, bölüm içinde kayıt yapamamak ve çoklu-oyuncu modlarının olmayışı ile kısa sürede unutulan bir oyun olmuştu. Ama Innerloop Studios şansını bir kez daha, bu defa Codemasters ile denemeye karar vermişti. 2003 yılında da devam oyunu I.G.I.-2: Covert Strike ile karşımıza çıkmıştı. Tekrardan David Jones rolüne büründüğümüz oyunda, yüksek teknolojili Birleşik Devletler tesisinden Rus mafyası tarafından çalınmış olan EMP (Elektromanyetik Sinyal) çiplerini geri almak için Karpat Dağları'na gönderiliyorduk. Ancak ilk oyun gibi I.G.I.-2: Covert Strike da beklenen başarıyı elde edememişti.

2003 yılından bu yana yeni bir Project I.G.I. oyunu görememiştik. Eidos Interactive şirketinin Square Enix tarafından satın alınmasından sonra, 2017 yılı içerisinde seri orijinal geliştiricilerden oluşan Artplant stüdyosu tarafından devralınmış ve yeni bir Project I.G.I. oyunu için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ne var ki o zamandan beri yeni bir duyuru ile karşılaşmamıştık.

Toadman Interactive, yeni Project I.G.I. oyununun prototip aşamasında olduğunu sonunda duyurdu. I.G.I. Origins adı altında satışa sunulacak olan devam oyunu hakkında pek bir bilgi verilmiş değil ama konu olarak Project I.G.I. oyununun öncesindeki bir zamanda geçeceği söyleniyor. Eğer bir aksilik yaşanmaz ise oyun 2021 yılında bizlerle olacak. Duyurunun beraberinde bir de video yayınlandı. Kısa bir sahne haricinde tamamı gerçek görüntülerden oluşan video, bir bakıma da oyuncuların kafalarındaki olası fikirlerini ortaya koymaları için hazırlanmış. Toadman Interactive, ilk iki oyunun yarattığı hayal kırıklıklarından sonra, biz oyuncuların sevgisini kazanacak bir oyun ortaya koymak istiyor. Eğer sizin de kafanızda canlanan fikirler olduysa, şuradan geliştirici stüdyoya ulaştırabilirsiniz.