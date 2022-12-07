165 Yıllık Kot Pantolon Açık Artırmayla Satıldı: İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı!

19. yüzyıldan kalma bir buharlı geminin enkazından çıkarılan bir erkek pantolonu, geçen hafta müzayedede göz alıcı bir şekilde 95.000 dolara satıldı. Müzayede açıklamasına göre bu, büyük olasılıkla 1850'lerde Levi Strauss & Company tarafından veya onun için yapılmış, bilinen en eski beş düğmeli, ağır bir iş pantolonu.

Pantolon, Eylül 1857'de bir kasırga sırasında Carolina kıyılarında SS Central America ile birlikte battı ve bulundukları anaerobik ortam sayesinde oldukça iyi korunmuş durumda. Daha önce bilinen en eski Levi's pantolonu terk edilmiş bir maden kuyusunda bulunmuştu ve 1880'lere dayan pantolon bu yılın başlarında bir müzayedede 87.400 dolara satılmıştı.

95.000 Dolara Satılan Kot Pantolonun Hikayesi

SS Central America, 1850'lerde Orta Amerika ile ABD Doğu Kıyısı arasında çalışan 280 fitlik bir vapurdu. Talihsiz son yolculuğunda, çoğu başka bir buharlı gemiyle San Francisco'dan Panama'ya seyahat etmiş olan 587 yolcu ve mürettebatı taşımıştı. Kargosu arasında binlerce yeni basılmış 1857 Double Eagle madeni paranın yanı sıra eski altın madeni paralar ve altın külçeler vardı. Bu nedenle takma adı "Altın Gemisi" idi.

Yolculuk yeterince sorunsuz başladı ancak 9 Eylül 1857'de kasırga geminin yelkenlerini parçaladı. İki gün sonra gemi su aldı, çarklar ve kazan arızalandı. Buhar basıncındaki keskin düşüş aynı zamanda her iki sintine pompasını da kapattı, bu nedenle hem yolcular hem de mürettebat, yükselen su ile mücadele etmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Çabalar kısa sürdü ve mürettebat kazanları yeniden çalıştıramadı, kısa süre sonra kasırga tüm gücüyle geri döndü.

12 Eylül sabahı, yakınlarda iki gemi tespit edildi ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 153 yolcu cankurtaran botlarına bindirilerek kurtarıldı ancak devam eden kuvvetli rüzgârlar, kalan yolcuları ve mürettebatı daha da uzağa çekti. Batan gemi 425 kişiyi öldürdü.

Enkazdan çıkarılan kot pantolon, John Dement adlı bir San Francisco tüccarının bagajında bulundu. Bildiğimiz ve sevdiğimiz klasik Levi's tasarımı, cep köşelerinde ve düğme kısmının tabanındaki belirgin bakır perçinlere sahip.