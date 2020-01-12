16GB RAM’e Sahip İlk Akıllı Telefon Xiaomi’den Gelebilir

Xiaomi’nin Black Sharks serisi oyun telefonlarının şimdiye kadar oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şirketin yeni bir Black Shark modeliyle karşımıza çıkacağına hiç süphe yok.

Beklenen yeni oyun telefonu, Black Shark 3 5G olarak adlandırılacak. Hatta cihaz çoktan MIIT’den lisans aldı bile.

5G bağlantı özelliği, telefonun geleceğe dönük tek özelliği olmayabilir. Son söylentilere göre Black Shark 3 5G, 16GB RAM’e sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkabilir.

Bazıları bunun gereksiz bir özellik olduğunu söyleyebilir ancak birçok kullanıcı ekstra hafızadan dolayı oldukça memnun olacaktır. Özellikle uygun bellek yönetimi de getirildiyse, önümüzdeki yıllarda telefonlarına bağlı kalmayı planlayanlar için bu özellik çok faydalı olacaktır.

Xiaomi’nin, Black Shark 3 5G’yi ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmiyor. Belki de 16GB RAM’li ilk akıllı telefonu, Xiaomi’den daha önce davranan bir başka üreticinin piyasaya sürdüğünü de görebiliriz.