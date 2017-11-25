16MP Selfie Kameralı Oppo F5 Youth Geliyor

Çinli Oppo şirketi geçtiğimiz ay üst seviye Oppo F5'i tanıtmıştı. Şirket bugün de orta segment olan F5 Youth'u tanıttı. Normal F5'e göre teknik özellik bakımıdan daha düşük olmasına rağmen F5 Youth küçümsenecek bir cihaz değil. F5 Youth 16MP ön kamerası ve 18:9 ekran formatıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Temel olarak F5'e göre "daha uygun fiyatlı sürüm" olarak kullanıcıları karşılayan F5 Youth, 6 inç FHD+ çözünürlükte ve 18:9 ekran formatına sahip. MediaTek P23 yonga setinden gücünü alan cihazda 3GB RAM bulunuyor. Genişletilebilir 32GB dahili hafızaya ek olarak çift SIM kart desteği sunan cihaz, arkada 13MP önde ise 16MP çözünürlüklü kameralarla kalitesini yansıtıyor.

3200 mAh batarya ve parmak izi sensörüne sahip olan F5 Youth, şimdilik Android 7.1 Nougat işletim sisteminde çalışıyor. Ancak yakın zamanda şirket Android Oreo desteğini vereceğini ifade etti.Parmak izi kilit sistemine ek olarak yüz kilidini de barındıran F5 Youth, siyah ve altın renk seçenekleriyle gelecek. Cihazın fiyatı ise 275 dolar olarak belirlenmiş. Ancak ülkemize gelir mi veya global satışı olur mu, henüz belirsizliğini koruyor.