17 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 17 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

17 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 17 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 17 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

17 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 109.985 test yapıldığı ve 1.648 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 66 kişi hayatını kaybetti ve 1.143 kişi iyileşti.

17 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

17 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 298.039 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.315'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.372 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 263.745 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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