17 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 17 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

17 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 17 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 17 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

17 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 41.215 test yapıldığı ve 926 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 1.014 kişi iyileşti.

17 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

17 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 217.799 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.458'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.226 toplam entübe hasta sayısının ise 402 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 199.834 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9vqibmlH4v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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